Το φιλορωσικό και ευρωσκεπτικιστικό πολιτικό κόμμα «Πλατφόρμα Αντιπολίτευσης – Για τη Ζωή», που υποστηρίζεται ανοιχτά από τη Μόσχα, απαγορεύτηκε επίσημα να αναπτύσσει δράση στην Ουκρανία καθώς «υπονομεύει την κυριαρχία» της, ανακοίνωσε σήμερα ο Ουκρανός υπουργός Δικαιοσύνης Ντενίς Μαλιούσκα.

Το δικαστήριο απαγόρευσε τη δράση του κόμματος «Πλατφόρμα Αντιπολίτευσης – Για τη Ζωή», ανέφερε ο Μαλιούσκα σε ανάρτησή του στο Facebook, προσθέτοντας ότι η ουκρανική δικαιοσύνη «αποφάσισε να μεταβιβάσει όλη την περιουσία, τα κεφάλαια και άλλα περιουσιακά στοιχεία του κόμματος αυτού στο κράτος».

‼️A #Ukrainian court has banned the pro-Kremlin party «Opposition Platform – For Life», the country’s Justice Ministry declared. pic.twitter.com/qA1Iznf0ZD

— NEXTA (@nexta_tv) June 20, 2022