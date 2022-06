Διασώστες στην Ινδία προσπαθούν να σώσουν ένα 10χρονο αγόρι το οποίο έχει εγκλωβιστεί εδώ και τέσσερις ημέρες σε ένα πηγάδι.

Το παιδί, που ονομάζεται Ραούλ Σάχου, έπεσε την Παρασκευή σε αυτό πολύ στενό πηγάδι βάθους 24 μέτρων την ώρα που έπαιζε στην πίσω αυλή του σπιτιού του στην πολιτεία Τσατίσγκαρ.

Στρατιώτες και μέλη της ινδικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, με τη βοήθεια σκαπτικών μηχανημάτων και γερανών, προσπαθούν να ανοίξουν τούνελ δίπλα στο πηγάδι.

Το παιδί «αντιδρά καλά», ενώ οι διασώστες παρακολουθούν την κατάστασή του και τις κινήσεις του μέσω μιας κάμερας, δήλωσε ο Βιτζάι Αγκραουάλ επικεφαλής της αστυνομίας της Τζανγκίρ.

«Καθώς το αγόρι δεν μπορεί να μιλήσει ούτε να ακούσει, αντιμετωπίζουμε μια ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση», πρόσθεσε.

Few more hours of rocky & dusty way ahead,to see the ‘Light at the end of the Tunnel’. #BraveRahul waiting to be rescued,sitting on his haunches for more than 90 hours now. Rescue operation goes slow & delicate for his safe rescue from #Borewell. #Chhattisgarh #SaveRahulAbhiyan pic.twitter.com/nCHy7tD7Pf

— RASHMI DROLIA (@rashmidTOI) June 14, 2022