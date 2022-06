Είκοσι εμπορευματοκιβώτια, ορισμένα από τα οποία περιείχαν χρυσό και χρήματα, εκλάπησαν στο λιμάνι του Μανσανίγιο, στο δυτικό Μεξικό, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης που χαρακτηρίζεται «πρωτοφανής» και «πολύ σοβαρή», σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έδωσαν χθες, Δευτέρα, στη δημοσιότητα οι αρχές.

Η επιχείρηση αυτή, η οποία χαρακτηρίστηκε επίσης η «ληστεία του αιώνα» από κάποια μέσα ενημέρωσης, έγινε στις 5 Ιουνίου σε ιδιωτικό χώρο του βασικού εμπορικού λιμανιού στην ακτή του Μεξικού στον Ειρηνικό, αλλά τίποτα δεν είχε μαθευτεί μέχρι πριν από δύο μέρες.

Οι επίσημες πηγές έκαναν λόγο για έναν θεαματικό τρόπο δράσης των ληστών.

Βαριά οπλισμένοι επιτιθέμενοι εξουδετέρωσαν τις ομάδες ασφαλείας του λιμανιού.

Twenty containers with gold and silver, zero shots and zero arrests: the robbery of the century in the main port of Mexico https://t.co/snVdo8suUA

— Meta Jaun News (@MetaJaunNews) June 13, 2022