Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι 2,5 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν επιστρέψει στην πατρίδα τους από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο όταν και έγινε η ρωσική εισβολή.

Ο Οργανισμός ανέφερε επίσης ότι 5,5 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν καταφύγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τότε που άρχισε ο πόλεμος.

Στον παρακάτω χάρτη μπορείτε να δείτε πόσοι πρόσφυγες πήγαν από την Ουκρανία στις γειτονικές χώρες και πόσοι επέστρεψαν από αυτές.

Over 2.5 million Ukrainians have returned to their home country since the war started – Frontex

European Border and Coast Guard Agency (Frontex)

says 5.5 million Ukrainian citizens have fled to the EU since the beginning of the war in February.https://t.co/KXWgGyRvuO pic.twitter.com/iIwwwNWQ0d

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) June 11, 2022