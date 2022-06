Η έφοδος στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο των ΗΠΑ αποτέλεσε την «κορύφωση απόπειρας πραξικοπήματος»: ενάμισι χρόνο μετά τα αιματηρά γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021, που προκάλεσαν σοκ σε όλο τον κόσμο, η ειδική εξεταστική επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων τοποθέτησε χθες Πέμπτη τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην καρδιά αυτής που αποκαλεί «συνωμοσία» με σκοπό την παραμονή του στην εξουσία.

Ο Μπένι Τόμσον, ο Δημοκρατικός επικεφαλής της επιτροπής, τόνισε πως η επίθεση στην έδρα του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου έγινε με την «ενθάρρυνση» του πρώην προέδρου.

Jan. 6 committee chairman Rep. Bennie Thompson says Donald Trump replaced “the will of the American people with his will to remain in power.”

“Donald Trump…spurred a mob of domestic enemies of the Constitution to march down the Capitol and subvert American democracy.” pic.twitter.com/sMOPYAQpmD

