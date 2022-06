Ντελίριο ενθουσιασμού επικρατεί στα social media με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και τη Μαντόνα.

Η 40χρονη τραγουδίστρια το απόγευμα της Πέμπτης (9/6) παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της, Σαμ Ασγκάρι, και η «βασίλισσα της ποπ» ήταν εκεί.

Κατά τη διάρκεια του πάρτι οι δύο γυναίκες γύρισαν τον χρόνο πίσω και αναβίωσαν το διάσημο φιλί που είχαν ανταλλάξει το 2003 στα βραβεία MTV.

Τότε, το στιγμιότυπο κατά τη διάρκεια της ζωντανής εμφάνισής τους στη σκηνή, την ώρα που τραγουδούσαν το τραγούδι της Μαντόνα, Hollywood, είχε κάνει τον γύρο του κόσμου.

«Ωραία στιγμή, φιλάει καλά», είχε δηλώσει η Μαντόνα και μάλιστα είχε απαντήσει αρνητικά για το αν έχει την πρόθεση να το επαναλάβει.

«Όχι, το έχω κάνει ήδη. Δεν μου αρέσει να επαναλαμβάνομαι», είχε τονίσει.

Να όμως που αθέτησε τον λόγο της.

Τώρα, 19 χρόνια μετά, φιλήθηκαν ξανά και οι φανς τους τούς αποθέωσαν στα social media.

Η φωτογραφία τους που ενώνουν τα χείλη τους έχει γίνει viral ενώ στο Twitter το #Britney βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των trends.

I freaking love being a Britney Spears stan because you get to enjoy so much love that she gives to this world that we don’t even deserve. She is the queen on spreading love and happiness to our world! #BritneyWedding #BritneyArmy pic.twitter.com/UDXBPNmgHp

— Promo Spears (@PromoSpears) June 10, 2022