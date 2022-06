Αναστάτωση προκλήθηκε στον γάμο της Μπρίτνεϊ Σπίαρς με τον Σαμ Ασγκάρι, όπως μεταδίδει το ΤΜΖ.

Ο πρώην σύζυγος της δημοφιλούς τραγουδίστριας, Τζέισον Αλεξάντερ προσπάθησε να «χαλάσει» την τελετή εισβάλλοντας στον χώρο.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι άνδρες της αστυνομίας τον συνέλαβαν και τώρα κατηγορείται για παραβίαση και βανδαλισμούς. Το ένταλμα είναι σε κακό κακουργήματος καθώς κατηγορείται και για κλοπή σε άλλη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών.

O ίδιος μετέδωσε την εισβολή του live στο Instagram.

«Είναι η πρώτη μου σύζυγος, η μοναδική μου σύζυγος. Είμαι ο πρώτος σύζυγός της, ήρθα για να μπω στον γάμο» ακούγεται να λέει ο Αλεξάντερ, ο οποίος παντρεύτηκε με την Σπίαρς το 2004.

Britney’s ex Jason Alexander has stormed inside her wedding venue pic.twitter.com/qX3c2H1FYT

— Britney Stan 👰 (@BritneyTheStan) June 9, 2022