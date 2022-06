Το brand Fred Perry γιορτάζει τα 70 χρόνια του εμβληματικού polo shirt του σε νέα έκθεση που εγκαινιάζεται στις 10 Ιουνίου στο Μουσείο Ντιζάιν (Design Museum) έναν από τους κορυφαίους χώρους στον κόσμο αφιερωμένους στη σύγχρονη αρχιτεκτονική και τον σχεδιασμό.

Στην έκθεση «Fred Perry: A British Icon» θα παρουσιαστούν ιστορίες που προέρχονται από τις αρχές της εταιρείας ως brand αθλητικών ειδών για τένις έως και τα σύγχρονα σχέδιά της.

Οι επισκέπτες θα μπορούν επίσης να ανακαλύψουν πώς εξελίχθηκε η πολιτιστική σημασία της μπλούζας πόλο Fred Perry και πώς έχει διευρυνθεί μέσω των μουσικών της δεσμών με τους Έιμι Γουάινχαουζ, τους Gorillaz και The Specials και τους σχεδιαστές τον Charles Jeffrey του LOVERBOY και Raf Simons.

Fred Perry To Celebrate 70 Years of Its Polo Shirt With a Cultural Exhibition in London https://t.co/IKzuJSdn4l

— HYPEBEAST (@HYPEBEAST) May 31, 2022