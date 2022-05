Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς είχαν σήμερα από κοινού τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και του ζήτησαν να απελευθερώσει τους 2.500 Ουκρανούς μαχητές που ήταν κρυμμένοι μέσα στο εργοστάσιο χάλυβα Αζοφστάλ στη Μαριούπολη και αιχμαλωτίστηκαν από τη Ρωσία.

Όπως ανακοινώθηκε από το μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας που έγινε μετά από πρωτοβουλία του Γάλλου προέδρου και του Γερμανού καγκελάριου, η γαλλογερμανική πλευρά υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε λύση της πολεμικής κρίσης θα πρέπει να γίνει μετά από διαπραγμάτευση της Μόσχας με το Κίεβο και με σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.

#UPDATE French President Emmanuel Macron and German Chancellor Olaf Scholz on Saturday asked Russia’s Vladimir Putin to release 2,500 Ukrainian fighters who were holed up inside the Azovstal steel plant in Mariupol and who were taken prisoner by Russia pic.twitter.com/gcnMMfsxaG

— AFP News Agency (@AFP) May 28, 2022