Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα, ο ένας εκ των οποίων σοβαρά, σε «τυφλή» επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε στο Νούμενταλ, στην νοτιοανατολική Νορβηγία, ανακοίνωσε η νορβηγική αστυνομία, σημειώνοντας ότι ο ύποπτος για τη διάπραξή της «έχει τεθεί υπό έλεγχο».

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έχουμε θέσει υπό έλεγχο τον ύποπτο» για την επίθεση, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Reuters.

Knifeman stabs at least four people in ‘random’ attacks before being arrested in Norway https://t.co/RN748Zm3Bq pic.twitter.com/aV1Z7UBFsi

— Daily Mail Online (@MailOnline) May 20, 2022