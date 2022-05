Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας αναφέρεται στα νέα και σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ρωσία στην Ουκρανία. Σε νέα ενημέρωσή του, το βρετανικό υπουργείο αναφέρει ότι ο ρωσικός στρατός έχει προβλήματα με τον ανεφοδιασμό του.

Η εκτίμηση του βρετανικού υπουργείου Άμυνας είναι ότι αυτό αποτελεί μια ακόμα ένδειξη αποδιοργανωμένης διοίκησης, η οποία συνεχίζει να εμποδίζει τις επιχειρήσεις της Ρωσίας στα ουκρανικά εδάφη.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 May 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/7wf7eAl1Pc

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/EDgWj6lYbl

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 18, 2022