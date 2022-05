Ο Μάξι Ρολόν και ο αδερφός του Άριελ σκοτώθηκαν σε τροχαίο στην Αργεντινή, όταν το αυτοκίνητό τους έπεσε πάνω σε δέντρο και βύθισαν σε πένθος την Μπαρτσελόνα.

Ο 27χρονος Αργεντινός είχε αγωνιστεί για μία εξαετία στις ακαδημίες και τη δεύτερη ομάδα των Καταλανών, πριν επιστρέψει στη Λατινική Αμερική, ενώ έχει και έναν δίδυμο αδερφό που είναι επίσης ποδοσφαιριστής, έχοντας περάσει από τις Βελέζ και Άρσεναλ Σαραντί.

🖤 We are dismayed by the death of Maxi Rolón (1995), a FC Barcelona youth football player from 2010 to 2016. We express our deepest condolences and send full support to his family. Rest in peace. pic.twitter.com/8G9Gh016Y4

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 14, 2022