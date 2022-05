Στο πένθος έχει βυθιστεί ο χώρος του κινηματογράφου, από τον χαμό του Φρεντ Γουάρντ.

Ο βετεράνος ηθοποιός, Φρεντ Γουάρντ, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών, αφήνοντας πίσω του σημαντική παρακαταθήκη με τις εμφανίσεις του από ταινίες των δεκαετιών του ’70 και του ’80.

Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του αλλά δεν έκανε γνωστές τις συνθήκες ή τα αίτια του θανάτου του παρά μόνο ότι επιθυμία του εκλιπόντος ήταν να πραγματοποιηθούν δωρεές στο Κέντρο Χρόνιας Τραυματικής Εγκεφαλοπάθειας του Πανεπιστημίου της Βοστώνης.

Γεννήθηκε στο Σαν Ντιέγκο και αρχικά έγινε μέλος της πολεμικής αεροπορίας. Γρήγορα τον κέρδισε η υποκριτική και τελικά έκανε καριέρα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Έγινε ευρύτερα γνωστός από τους ρόλους του στις ταινίες «The Right Stuff», «Tremors» και «Short Cuts».

Η πρώτη του εμφάνιση ήταν στην τηλεταινία του Ρομπέρτο ​​Ροσελίνι, το 1974 για τον Ντεκάρτ.

Στην ιστορία έμεινε περισσότερο γνωστός ως «ληστής τραπεζών», λόγω του ρόλου του δραπέτη, Τζον Άγκλιν.

Άλλες ταινίες που έπαιξε ήταν το «Southern Comfort», το «Uncommon Valor» και το «The Right Stuff».

Fred Ward, who starred in films including “Henry and June,” “Tremors,” “The Right Stuff” and “The Player,” has died. https://t.co/Qnp7Ct7i6T

— Variety (@Variety) May 13, 2022