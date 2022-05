Ο Τζα Μοράντ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη των Μέμφις Γκρίζλις επί των Τίμπερμπεργουλς με 111-109 στο 5ο παιχνίδι της σειράς και χάρισε στην ομάδα του το προβάδισμα με 3-2 δίνοντας νέο ενδιαφέρον στις αναμετρήσεις.

Πέρα από το νικητήριο καλάθι που πέτυχε στο ένα δευτερόλεπτο πριν από το τέλος της αναμέτρησης, ο Τζα Μοράντ πρόσφερε άλλη μια εντυπωσιακή φάση στον αγώνα, και πιο συγκεκριμένα στην τρίτη περίοδο, καθώς πραγματοποίησε ένα τρομερό κάρφωμα με θύμα του τον Μαλίκ Μπίσλι, ο οποίος προσπάθησε να τον ανακόψει, αλλά κάτι τέτοιο αποδείχθηκε μάταιο, με αποτέλεσμα να τον κάνει πόστερ.

Ο 22χρονος γκαρντ πρόσφερε ένα από τα καλύτερα και πιο εντυπωσιακά καρφώματα της φετινής σεζόν στο ΝΒΑ, ενώ ήταν και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 30 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ για μία μόλις ασίστ δεν κατάφερε να σημειώσει triple-double στην αναμέτρηση.

Δείτε εδώ το τρομερό κάρφωμα του Μοράντ:

😤 OH MY JA!!#NBAPlayoffs presented by Google Pixel on TNT pic.twitter.com/gR6IBaFsAw

— NBA (@NBA) April 27, 2022