Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» έχουν τεθεί οι δυνάμεις ασφαλείας στη Μολδαβία, μετά την επίθεση σε δύο κεραίες επικοινωνίας και την κλιμάκωση των επεισοδίων μεταξύ «διαφορετικών δυνάμεων», όπως δήλωσε η πρόεδρος της χώρας Μάια Σαντού.

Ο συναγερμός ενισχύθηκε μετά και τον βομβαρδισμό γέφυρας στρατηγικής σημασίας στον ποταμό Δνείστερο, στα σύνορα της Ουκρανίας με τη Μολδαβία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πυραυλική επίθεση σε γέφυρα στρατηγικής σημασίας στον ποταμό Δνείστερο, αποκόπτοντας τη σύνδεση με την περιφέρεια της Οδησσού τόσο οδικώς όσο και σιδηροδρομικώς.

Εικόνες και βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας επιβεβαιώνουν τον βομβαρδισμό της γέφυρας στη Zatoka.

Με τον τρόπο αυτό φαίνεται η ρωσική διοίκηση να ανοίγει νέο μέτωπο στον πόλεμο της Ουκρανίας, με πολλά ερωτηματικά για τους σκοπούς του Κρεμλίνου, ειδικότερα για τη Μολδαβία και τη στρατηγική θέση που κατέχει για την Οδησσό και συνολικότερη την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Το παρακάτω βίντεο φέρεται να έχει καταγράψει τη στιγμή της πυραυλικής επίθεσης στη γέφυρα:

Today, a missile hit the bridge on the Dniester Estuary. This bridge is a vital transport artery that connects Odessa with the Romanian border. Also, it’s almost the only road and railway communication between three districts of the Odessa region. (IPC-#Ukraine ) #UkraineRussia pic.twitter.com/hBwY9pDBCQ

