Νεκρός είναι ο Αντόν Κουπρίν, διοικητής του Moskva, σύμφωνα με τον σύμβουλο του υπουργού Εσωτερικών Υποθέσεων, Άντον Γκεραστσένκο. Θυμίζουμε ότι οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι αυτοί χτύπησαν το «καμάρι» του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ η Ρωσία το μόνο που έχει παραδεχθεί είναι ότι βυθίστηκε.

Το NEXTA σε ανάρτησή του αναπαράγει τη συγκεκριμένη τοποθέτηση του Αντόν Γκεραστσένκο, ενώ θυμίζει ότι ο Κουπρίν είχε δώσει τη διαταγή να βομβαρδιστεί το Φιδονήσι την πρώτη ημέρα του πολέμου.

The commander of cruiser «Moskva», Anton Kuprin, died during explosion and fire on board. This was reported by the adviser to Minister of Internal Affairs of #Ukraine Anton Gerashchenko.

Captain Anton Kuprin gave the order to bombard #Snake Island on the first day of the war. pic.twitter.com/Fu9nJGvL08

— NEXTA (@nexta_tv) April 15, 2022