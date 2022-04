Συνεχίζεται η δίκη του Johnny Depp και της Amber Heard.

Οι δύο ηθοποιοί χώρισαν το 2016 και πλέον βρίσκονται στα δικαστήρια, καθώς ο πρώτος έχει κάνει αγωγή στην πρώην σύζυγό του για συκοφαντική δυσφήμιση ζητώντας της 100 εκατομμύρια ευρώ.

Οι αποκαλύψεις για τη σχέση τους δεν έχουν τέλος. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον και τα όσα βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας σοκάρουν.

Χαρακτηριστικά είναι τα μηνύματα που είχε στείλει στο παρελθόν ο Johnny Depp στον φίλο του, Isaac Baruch.

Ο ίδιος κατέθεσε στο δικαστήριο και στη διάρκεια της εξέτασής του από τη δικηγόρο της Heard, Elaine Bredehoft, αποκαλύφθηκαν μηνύματα από τον Οκτώβριο του 2016 ανάμεσα στον ηθοποιό και τον φίλο του.

Σε αυτά ο Johnny Depp ευχόταν να αποσυντεθεί το πτώμα της πρώην συζύγου του στο πορτ μπαγκάζ ενός αυτοκινήτου.

«Ελπίζω το πτώμα της να αποσυντίθεται στο γαμ… πορτ μπαγκάζ ενός Honda Civic», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ναι, γράφτηκε», τόνισε ο Baruch.

Επίσης, ο ηθοποιός για την Heard είχε γράψει: «Αυτή η καρ… κατέστρεψε μια τόσο γαμ… καλή ζωή που είχαμε για λίγο».

Ο Baruch, κατά τη διάρκεια της εξέτασής του, αναφέρθηκε στο πως οι καταγγελίες της ηθοποιού επηρέασαν τον φίλο του.

«Δεν είναι δίκαιο. Δεν είναι σωστό αυτό που έκανε και αυτό που συνέβη σε τόσους πολλούς ανθρώπους που επηρεάστηκαν από αυτό. Είναι τρελό το πώς αυτό συνέβη», σημείωσε.

Σε ερώτηση αν είδε ποτέ ο Johnny Depp να ασκεί βία στην Heard, αποκρίθηκε: «Ποτέ δεν είδα ή ήμουν μάρτυρας σε οποιαδήποτε τέτοια κατηγορία. Ποτέ».

Σημειώνεται ότι ο 58χρονος μηνύει την 35χρονη πρώην σύζυγό του για συκοφαντική δυσφήμιση μετά από ένα άρθρο που έγραψε το 2018, στο οποίο αποκαλεί τον εαυτό της επιζήσασα ενδοοικογενειακής βίας.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2011 στα γυρίσματα της ταινίας The Rum Diar. Τον Μάιο της ίδια χρονιάς η ηθοποιός ζήτησε να επιβληθούν περιοριστικοί όροι εναντίον του Depp, κατηγορώντας τον ότι την κακοποιούσε.

