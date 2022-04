Η Γερουσία στις ΗΠΑ προχώρησε σήμερα σε μια ιστορική επικύρωση του διορισμού της δικαστικού Κετάνζι Μπράουν Τζάκσον στο Ανώτατο Δικαστήριο, του οποίου θα είναι η πρώτη μαύρη δικαστής.

Όλοι οι γερουσιαστές του Δημοκρατικού Κόμματος και τρεις μετριοπαθείς Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές ψήφισαν υπέρ της εισόδου αυτής της λαμπρής νομικού, ηλικίας 51 ετών, στον αμερικανικό ναό του δικαίου.

In a historic move, the Senate has confirmed Judge Ketanji Brown Jackson’s nomination to the Supreme Court. Watch the moment Democrats gave a standing ovation while some GOP members walked out of the chamber. pic.twitter.com/gkUd2dHpL7

— CNN (@CNN) April 7, 2022