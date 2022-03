Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι οι ρωσοουκρανικές ειρηνευτικές συνομιλίες που διεξήχθησαν στην Κωνσταντινούπολη στις αρχές της εβδομάδας έδωσαν «ουσιαστική ώθηση» στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες σήμερα, ο Ερντογάν επανέλαβε την πρότασή του για μια συνάντηση του Ζελένσκι με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Τουρκία, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Ο Ζελένσκι από την πλευρά του ευχαρίστησε τον Ερντογάν για την προθυμία του να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία. Όπως έγραψε στο Twitter ο Ουκρανός πρόεδρος, «συμφώνησαν στα περαιτέρω βήματα για την ειρήνευση».

Had another conversation with a real friend of 🇺🇦, President of 🇹🇷 @RTErdogan. Noted the high level of organization of negotiations of delegations in Istanbul. Agreed on further steps towards peace. Thanked for the readiness of 🇹🇷 to become the guarantor of security of our state!

