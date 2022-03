Θυμάστε τους δύο φαρσέρ από τη Ρωσία που είχαν «πιάσει κορόιδο» τον Βρετανό υπουργό Άμυνας, Μπεν Γουάλας; Βλαντίμιρ «Βόβαν» Κρασνόφ και Αλεξέι «Λέξους» Στολιάροφ θα πρέπει να βρουν άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης να ανεβάζουν τις φάρσες τους αφού το YouTube τους έκλεισε το κανάλι τους στην πλατφόρμα.

Η είδηση έχει φυσικά γίνει θέμα και στα ουκρανικά ΜΜΕ, όπως το NEXTA.

#YouTube removed the channel of Vovan and Lexus pranksters for violations of community rules.

Recently on their channel there were videos with the Minister of Defense of the UK, @BWallaceMP, and the head of the Ministry of Internal Affairs of the UK, @pritipatel. pic.twitter.com/jhFaLeE034

— NEXTA (@nexta_tv) March 26, 2022