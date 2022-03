Σε νέα ενημέρωση για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, προχώρησε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, όπως συνηθίζει να κάνει από τότε που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, το βρετανικό υπουργείο τονίζει ότι η Ρωσία συνεχίζει να πολιορκεί ορισμένες μεγάλες ουκρανικές πόλεις, όπως το Χάρκοβο, το Τσερνίχιβ και τη Μαριούπολη.

Οι ρωσικές δυνάμεις αποδεικνύονται απρόθυμες να εμπλακούν σε μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις με το πεζικό σε αστικό περιβάλλον, προτιμώντας να βασίζονται στην αδιάκριτη χρήση αεροπορικών βομβαρδισμών και βομβαρδισμών πυροβολικού σε μια προσπάθεια αποθάρρυνσης των αμυνόμενων δυνάμεων.

Είναι πιθανό ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τη βαριά δύναμη πυρός της σε αστικές περιοχές, καθώς επιδιώκει να περιορίσει τις δικές της ήδη σημαντικές απώλειες, με κόστος περαιτέρω απώλειες αμάχων, τονίζει το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 26 March 2022

