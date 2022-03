Σε σημερινή ομιλία του ο ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, κατηγόρησε τη Δύση ότι «προσπαθεί να ακυρώσει» τον ρωσικό πολιτισμό και παρέπεμψε στις αντιδράσεις κατά της βρετανίδας συγγραφέως του Χάρι Πότερ, JK Rowling, για την οποία είπε ότι «ακυρώθηκε» επειδή «δεν ικανοποιούσε τις απαιτήσεις των δικαιωμάτων των φύλων».

Η JK Rowling πράγματι έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σφοδρές επικρίσεις για απόψεις της σχετικά με θέματα διεμφυλικών ατόμων, ωστόσο ούτε εκεί βρήκε σύμμαχο ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η δημιουργός του Χάρι Πότερ απάντησε, αναρτώντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα άρθρο του BBC για τον Αλέξει Ναβάλνι, και γράφοντας:

«Για την κριτική της δυτικής κουλτούρας ακύρωσης δεν είναι, ίσως, καλύτερο να μιλάνε εκείνοι που σήμερα σφάζουν πολίτες για το έγκλημα της αντίστασης ή που φυλακίζουν και δηλητηριάζουν όσους τους επικρίνουν».

Συνόδευσε μάλιστα το tweet της με το hashtag #IStandWithUkraine.

Critiques of Western cancel culture are possibly not best made by those currently slaughtering civilians for the crime of resistance, or who jail and poison their critics. #IStandWithUkraine https://t.co/aNItgc5aiW

— J.K. Rowling (@jk_rowling) March 25, 2022