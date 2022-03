Ρώσος συνταγματάρχης στην Ουκρανία σκοτώθηκε από τα ίδια του τα στρατεύματα, ισχυρίζονται δυτικοί αξιωματούχοι.

Ο συνταγματάρχης Medvechek, ο οποίος διοικούσε την 37η ταξιαρχία μηχανοκίνητων τυφεκιοφόρων, εκτιμάται ότι πατήθηκε με σκοπιμότητα από τα στρατεύματά του.

Ένας αξιωματούχος, ο οποίος δεν κατονομάζεται, δήλωσε: «Ο Medvechek έπεσε θύμα επίθεσης: «Ο διοικητής της ταξιαρχίας σκοτώθηκε από τα ίδια του τα στρατεύματα, πιστεύουμε, ως συνέπεια της κλίμακας των απωλειών που έχει υποστεί η ταξιαρχία του».

«Πιστεύουμε ότι σκοτώθηκε από τα ίδια του τα στρατεύματα σκόπιμα. Πιστεύουμε ότι καταπλακώθηκε από τα δικά του στρατεύματα». Την είδηση μετέφεραν και διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως το Sky News.

BREAKING: A Russian brigade commander has been killed deliberately by his own troops after his unit suffered many losses in Ukraine, a western official said.

Colonel Medvechek, commander of 37 Motor Rifle Brigade, was run over by his soldiers, the official said

— Deborah Haynes (@haynesdeborah) March 25, 2022