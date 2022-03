Για άλλη μια φορά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν θα επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία. Ο Τούρκος πρόεδρος δικαιολόγησε την απόφασή του αυτή λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορούμε να αφήσουμε τους πολίτες μας να παγώσουν» και ότι η χώρα του χρειάζεται το ρωσικό φυσικό αέριο.

Ο Ερντογάν πρόσθεσε ακόμα ότι θα μιλήσει με τους προέδρους της Ουκρανίας και της Ρωσίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλαντίμιρ Πούτιν, αντίστοιχα, τις επόμενες ημέρες.

Türkiye’s President Erdogan on Ukraine-Russia conflict: – On Russia sanctions: «nothing can be done» due to Türkiye’s energy needs

– Will speak to Ukraine’s Zelenskyy, Russia’s Putin in coming days — TRT World Now (@TRTWorldNow) March 25, 2022

Μάλιστα, ο Ερντογάν επισήμανε ότι υπάρχει περιθώριο συμβιβασμού στα τέσσερα από τα έξι ζητήματα που βάζει η Ρωσία, με τις διαφορές σε σχέση με τα εδάφη να παραμένουν. Σε σχέση με την τοποθέτηση του Ζελένσκι ότι χρειάζεται δημοψήφισμα για να γίνουν οι όποιες παραχωρήσεις, ο Τούρκος πρόεδρος σχολίασε ότι αυτό ήταν κίνηση μιας «έξυπνης ηγεσίας».

Ανοιχτές οι πόρτες μας στις εταιρείες που φεύγουν από τη Ρωσία

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σημείωσε ότι οι «πόρτες μας είναι ανοιχτές για τις εταιρείες που φεύγουν από τη Ρωσία». Επισήμανε, επίσης, ότι η Τουρκία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να έχει τρόφιμα και ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα με τη διάθεσή τους τον ιερό μήνα του Ραμαζανιού αν και ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται.

Türkiye’s Erdogan on Ukraine-Russia: – Our doors open for companies leaving Russia

– We’re taking all kinds of measures for food security, there will be no problems with food access during holy month of Ramadan (amid Ukraine unrest) — TRT World Now (@TRTWorldNow) March 25, 2022

Για τα F-16 και τους S-400

Τέλος, ο Τούρκος πρόεδρος ότι η θέση της χώρας του σε σχέση με τους ρωσικούς S-400 δεν έχει έχει αλλάξει αφού αυτή η συμφωνία έχει γίνει πράξη, αλλά σημείωσε ότι υπάρχει επαφή με τις ΗΠΑ για νέα F-16.