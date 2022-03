Εντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το τελευταίο 24ωρο η συμπεριφορά του Μπόρις Τζόνσον κατά τη διάρκεια της ομιλίας υπουργού του στο βρετανικό κοινοβούλιο, η οποία αφορούσε τα δεινά που βιώνουν εκατομμύρια Ουκρανοί εξαιτίας του πολέμου.

Καθώς ο Ρίσι Σουνάκ μιλούσε για τον δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας και πιο συγκεκριμένα για «γυναικόπαιδα που αποζητούν προστασία κρυμμένα σε υπόγεια», για «πολίτες που πήραν τα όπλα για να υπερασπιστούν μαζί με τους στρατιώτες την πατρίδα και τις οικογένειές τους», ο Βρετανός πρωθυπουργός διακρινόταν ακριβώς από πίσω του να γελάει, κοιτάζοντας κάποια άτομα στα απέναντι έδρανα.

Σε ένα από τα βίντεο το οποία έγινε viral, ο Τζόνσον εμφανίζεται να κάνει και μια αστεία γκριμάτσα σε άγνωστο πρόσωπο.

Boris Johnson chuckles and pulls faces as Rishi Sunak talks about people huddling in basements in Ukraine. #springstatement pic.twitter.com/UEACgsxwez

— Adam Bienkov (@AdamBienkov) March 23, 2022