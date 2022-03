Τα McDonald’s στη Μόσχα έκλεισαν μετά από 32 χρόνια λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Την τελευταία μέρα της λειτουργίας τους τα καταστήματα είδαν πολύ κόσμο να συγκεντρώνεται και να κάνει ουρές για να αγοράσει ένα τελευταίο burger.

People crowding a McDonald’s in Moscow today.

It’s the last day they are allowed to stay open.pic.twitter.com/dyyOvpxnmg

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 13, 2022