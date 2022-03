Τα McDonalds στη Μόσχα έκλεισαν, όπως ακριβώς άνοιξαν για πρώτη φορά πριν 32 χρόνια. Έχοντας μία τεράστια ουρά.

Η αμερικανική εταιρεία αποφάσισε λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία να κλείσει τα καταστήματά της στη Ρωσία σε μια ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο.

Η εξέλιξη αυτή δεν ικανοποίησε τους ρώσους λάτρεις της αλυσίδας fast food, σε αντίθεση μάλλον τους εργαζόμενους οι οποίοι θα πληρώνονται κανονικά.

Η McDonald’s έκλεισε τα καταστήματά της σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά δεν έφυγε για πάντα από την χώρα.

It’s the last day they are allowed to stay open. pic.twitter.com/dyyOvpxnmg

Αξίζει να σημειωθεί πως ο διευθύνων σύμβουλος της McDonald’s Ρωσίας, Chris Kempczinski, συμπλήρωσε ότι η αλυσίδα θα καταβάλει κανονικά τους μισθούς των υπαλλήλων της για όσο διάστημα τα καταστήματά της παραμένουν κλειστά.

McDonald’s employees in Russia celebrate their last moments before closing down pic.twitter.com/fHrrhQspxh

Πάντως δεν έλειψαν και τα παρατράγουδα, καθώς ένας άνδρας αλυσοδέθηκε σε πόρτα των McDonald’s διαμαρτυρόμενος για το κλείσιμο των καταστημάτων.

Luka Safronov, son of the artist Nikas Safronov, handcuffed himself to the entrance of McDonald’s. pic.twitter.com/WKjmPL9pgc

Maximum respect to this fat guy who handcuffed himself to a McDonald’s in Moscow in protest at them pulling out of Russia. One of the overlooked casualties of war is fat guys wanting McDonald’s pic.twitter.com/PI9QHfkDDG

