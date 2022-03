Το Χάρκοβο, όπως και η πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, είναι στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων από τις πρώτες ημέρες της εισβολής.

Σύμφωνα με τα ουκρανικά ΜΜΕ και αναρτήσεις στα social media, οι Ρώσοι βομβάρδισαν ένα σχολείο και ένα χώρο πολιτισμού τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Ο βομβαρδισμός έγινε στην περιοχή Μερέφα.

In #Merefa, #Russian occupiers destroyed a school and a house of culture.

They shelled this town in the #Kharkiv region at 3:30. Houses nearby were also damaged. pic.twitter.com/DByfDFKllA

