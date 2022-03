Ο Γιώργος Γιακουμάκης, επέστρεψε στην αρχική σύνθεση της Σέλτικ μετά από τριά παιχνίδια, και κατάφερε να συνδυάσει την επιστροφή του με γκολ. Και όχι με ένα αλλά με δύο με τον Έλληνα φορ να «χτυπά» δις απέναντι στην Νταντί Γιουνάιτεντ, όντας ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην πρόκριση των «κέλτες» στα ημιτελικά του Κυπέλλου.

Ο ΜακΓκρέγκορ άνοιξε τον δρόμο της πρόκρισης στην ομάδα του με το γκολ του στο 12′ και ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ, «κλείδωσε» την νίκη για την ομάδα του στο στο 58′ όταν έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα μετά από γκάφα του τερματοφύλακα Σέρτζιστ.

Ο Κρητικός φορ δεν είχε πει την τελευταία του… λέξη στην βραδιά πετυχαίνοντας και δεύτερο τέρμα στο 88′, ανεβάζοντας το δείκτη του σκορ στο 3-0.

Έτσι ο Γιακουμάκης έφτασε τα εννέα γκολ σε 21 συμμετοχές με την φανέλα της Σέλτικ, δείχνοντας πως είναι on fire…

Our third goal and big Giorgos Giakoumakis got to be MOTM. pic.twitter.com/EFrVqFxtD5

— Dr William McGovern (@GovernWilliam) March 14, 2022