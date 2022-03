Κίεβο, ώρα μηδέν! Νέες δορυφορικές εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η αμερικανική υπηρεσία τεχνολογίας Maxar, σε συνδυασμό με πληροφορίες που προέρχονται από τον στρατό των ΗΠΑ, δείχνουν πως πλέον οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις μετράνε αντίστροφα για την επίθεση στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τις φωτογραφίες αλλά και τις πληροφορίες που τις συνοδεύουν το γιγαντιαίο ρωσικό κομβόι των 6 χιλιομέτρων που τις τελευταίες ημέρες βρισκόταν μια ανάσα από το Κίεβο, έχει «σπάσει» σε μικρότερα κομμάτια, έχει αναπτυχθεί είτε μέσα σε δάση, είτε σε περιοχές κοντά στο αεροδρόμιο Αντόνοφ και γενικά δείχνει να είναι σε κατάσταση συναγερμού.

NEW: The Russian military has put seeming multiple rocket launchers in firing positions less than 30 mi from Ukraine’s capital of Kyiv. Resupply trucks likely from Russia’s dispersed 40-mi long convoy that stalled last week, are also seen in Berestyanka. 📷:@Maxar pic.twitter.com/cwg2uFb0VC — Jack Detsch (@JackDetsch) March 11, 2022

NEW: Russia has increased bombardments near Ukraine’s capital of Kyiv, per US officials and satellite photo. Fighting at Antonov Airport, just over an hour drive from Kyiv city center, has set a fuel storage area ablaze. US officials assess 🇷🇺 has advanced on Kyiv. 📷:@Maxar pic.twitter.com/CNNj7mfK0q — Jack Detsch (@JackDetsch) March 11, 2022



Ανησυχία προκαλεί το γεγονός πως σε κάποιες από τις φωτογραφίες φαίνεται να υπάρχουν στρατιωτικά οχήματα που μοιάζουν με εκτοξευτές πυραύλων και τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε ένα ανοιχτό χωράφι.

NEW: The stalled Russian convoy outside Kyiv has dispersed to surrounding areas. «Units are seen maneuvering in and through the surrounding towns close to the airport, elements of the convoy further north have repositioned and are deployed in forests.» 📷: @Maxar pic.twitter.com/qdQZF5NkaL — Alex Salvi (@alexsalvinews) March 11, 2022

Οι δορυφορικές εικόνες τραβήχτηκαν στις 11:37 π.μ. ώρα Κιέβου την Πέμπτη. Ακριβώς βόρεια της αεροπορικής βάσης Αντόνοφ στο Γκοστομέλ της Ουκρανίας φαίνονται ρωσικά στρατιωτικά οχήματα σταθμευμένα σε δρόμους σε κατοικημένες περιοχές 17 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Κιέβου.

After days of dense cloud coverage above Ukraine , Maxar Technologies provides new satellite images over some key locations of the #UkraineRussianWar : 1. #Borodyanka 2. #Irpin 3. #Chernihiv 4. #Chornobyl . 📽 @Maxar pic.twitter.com/QukvANkzQ0 — The Intel Lab (@TheIntelLab) March 11, 2022

Περικυκλώνεται το Κίεβο

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) είδαν στήλες καπνού να υψώνονται από το χωριό Σκιμπίν, μερικές εκατοντάδες μέτρα από το τελευταίο φράγμα των ουκρανικών δυνάμεων πριν από τη βορειοανατολική είσοδο του Κιέβου.

Ουκρανοί στρατιώτες δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως πολέμησαν σκληρά στη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να κρατήσουν τον έλεγχο του τελευταίου τμήματος του αυτοκινητόδρομου πριν από την πρωτεύουσα, βασικής βορειοανατολικής εισόδου της.

«Στρατιωτικές επιχειρήσεις είναι σε εξέλιξη στο Σκιμπίν» δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας στρατιώτης ονόματι Σεργκίι, ο οποίος είπε πως μια φάλαγγα ρωσικών αρμάτων μάχης καταστράφηκε εν μέρει.

Χθες το μεσημέρι, βροχή ρωσικών πυραύλων Grad έπεσε στο έρημο χωριό Βελίκα Ντιμέρκα, περίπου πέντε χλμ. από τα όρια του Κιέβου, μερικοί από τους οποίους προσγειώθηκαν καμιά εικοσαριά μέτρα από την ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι πύραυλοι έπληξαν πολλά σπίτια του χωριού, στο οποίο πλησίαζαν τις τελευταίες ημέρες τα ρωσικά στρατεύματα και όπου οι ουκρανικές δυνάμεις διαθέτουν μόνο ελάχιστη παρουσία.

Αφότου ξεκίνησε η εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, οι ρωσικές δυνάμεις προέλασαν σε πολλά μέτωπα γύρω από το Κίεβο, προκαλώντας στους Ουκρανούς φόβους ότι αργά ή γρήγορα θα περικυκλώσουν την πρωτεύουσά τους.

Από τις πρώτες μέρες κατάφεραν να φθάσουν μέχρι τις βορειοανατολικές παρυφές της πρωτεύουσας, κυρίως κοντά στις πόλεις Ιρπίν και Μπούτσα, που βομβαρδίζονται εντατικά εδώ και πάνω από μία εβδομάδα και απ’ όπου οι κάτοικοι έφυγαν μαζικά.

Βορειοανατολικά του Κιέβου, τα ρωσικά άρματα μάχης προωθήθηκαν μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα τουλάχιστον 80 χλμ. για να φθάσουν τις τελευταίες ημέρες στα χωριά που βρίσκονται δίπλα στο Κίεβο όπως η Βελίκα Ντιμέρκα.

Γύρω από το πολεοδομικό συγκρότημα του Κιέβου, που είχε πριν από τον πόλεμο σχεδόν 3,5 εκατ. κατοίκους, οι ουκρανικές αρχές δεν διαθέτουν πλέον σήμερα παρά μόνο δρόμους που πηγαίνουν προς τον νότο για την απομάκρυνση των αμάχων και τον ανεφοδιασμό της πόλης.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο, ο μισός πληθυσμός του πολεοδομικού συγκροτήματος του Κιέβου έχει φύγει αφότου ξεκίνησε η ρωσική εισβολή.