Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία μπήκε στη 14η ημέρα, με τους πολίτες της να αντικρίζουν καθημερινά το απόλυτο χάος.

Από την πρώτη ημέρα του πολέμου συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλώντας άλλοτε θλίψη και άλλοτε θαυμασμό.

Αυτή τη φορά viral έγινε το βίντεο με την μπάντα του ουκρανικού στρατού να παίζει το τραγούδι “Don’t Worry Be Happy” του Bobby McFerrin.

Το βίντεο δείχνει πέντε μουσικούς με στρατιωτική στολή να φρουρούν το κτήριο της Όπερας και του Μπαλέτου της Οδησσού, την ώρα που οι ουκρανικές σημαίες κυματίζουν στο βάθος, καθώς η μπάντα παίζει το συγκεκριμένο κομμάτι.

Don’t worry, be happy. In front of the barricades protecting now Opera House in #Odessa #Ukraine️ . @diariARA pic.twitter.com/KbquaYUEIK

— Cristina Mas (@cristinamas_) March 8, 2022