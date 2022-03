Υπό τον κίνδυνο να πέσουν θύμα trafficking βρίσκονται πολλά ασυνόδευτα παιδιά που φεύγουν από την Ουκρανία.

Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Ylva Johansson, δηλώνει ότι ανησυχεί για το ενδεχόμενο «τα ασυνόδευτα παιδιά να γίνουν θύματα εμπορίας ανθρώπων».

Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε περισσότερες προτάσεις για να βοηθήσει τους πρόσφυγες που φεύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

VIDEO: Children fleeing Ukraine could be ‘victims of trafficking’: EU.

EU Home Affairs Commissioner Ylva Johansson says she is worried about «unaccompanied children being victims of trafficking» as the Commission unveils more proposals to help refugees fleeing the war in Ukraine pic.twitter.com/oEGyK96Br1

