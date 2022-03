Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να πολιορκούν το Κίεβο, ενώ βομβαρδίζουν το Ιρπίν και το Χοστόμελ κοντά στην ουκρανική πρωτεύουσα. Οι εικόνες που έρχονται από την περιοχή είναι ανατριχιαστικές.

Μάλιστα, βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα αποτυπώνει έκρηξη στο Ιρπίν, την ώρα που επιχειρούν να φύγουν άμαχοι. Στο σημείο της έκρηξης βρίσκονταν στρατιώτες, δημοσιογράφοι και άμαχοι, ενώ ακούγονται να γαβγίζουν τρομαγμένα σκυλιά.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι σκοτώθηκαν τρεις πολίτες, ανάμεσά τους δύο παιδιά, την ώρα που αποχωρούσαν από την περιοχή, με τους Ρώσους να επιτίθενται σε σημείο εκκένωσης στο Ιρπίν.

⚡️Media: Russian forces fire at civilians in Irpin, kill at least 3 civilians.

Russian troops deliberately targeted a bridge used by civilians to evacuate, according to media reports. At least 3 people were killed including 2 children.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 6, 2022