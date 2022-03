Ο Εμανουέλ Μακρόν θεωρεί ότι «το χειρότερο είναι μπροστά μας» μετά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, που έγινε με πρωτοβουλία της Μόσχας. Ο Πούτιν γνωστοποίησε μέσω του προέδρου της Γαλλίας «την πολύ μεγάλη του αποφασιστικότητα» στην συνέχιση της επίθεσής του, στόχος της οποίας είναι «να αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της Ουκρανίας, σύμφωνα με το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Κατά την διάρκεια της συνομιλίας τους, ο ρώσος πρόεδρος δήλωσε στον Εμανουέλ Μακρόν ότι η επιχείρηση του ρωσικού στρατού εξελίσσεται «σύμφωνα με το σχέδιο» της Μόσχας και ότι «θα ενισχυθεί», αν οι Ουκρανοί δεν αποδεχθούν τους όρους του, αναφέρει η Προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας.

