Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, κάλεσε τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, να πει στον Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει τους χωρίς διακρίσεις βομβαρδισμούς των ουκρανικών πόλεων.

«Η βάρβαρη πολεμική τακτική της Ρωσίας είναι να χειραγωγεί τον πόνο του άμαχου πληθυσμού που η ίδια προκαλεί. Τώρα ο Λαβρόφ κατηγορεί την Ουκρανία ότι εμποδίζει τις εκκενώσεις πολιτών. Πες στο αφεντικό σου να σταματήσει τους αδιάκριτους βομβαρδισμούς των ουκρανικών πόλεων. Δείξτε στον κόσμο ότι η Ρωσία είναι σοβαρή στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Κουλέμπα στο Twitter.

Ο ΥΠΕΞ της Ουκρανίας, μάλιστα, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι υπάρχουν ανησυχητικές αναφορές, σύμφωνα με τις οποίες οι Ρώσοι μπορεί να έστρεψαν πολλαπλά συστήματα εκτόξευσης πυραύλων στο ρωσικό συνοριακό χωριό Ποπόφκα, στη δική τους επικράτεια, σχολιάζοντας: «Γνωρίζοντας τη βάρβαρη φύση των ρωσικών ενεργειών, φοβόμαστε ότι μπορεί να προετοιμαστεί μια προβοκάτσια για να κατηγορηθεί η Ουκρανία».

