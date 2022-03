Η Χερσώνα είναι η πρώτη μεγάλη πόλη της Ουκρανίας που έθεσαν οι ρωσικές δυνάμεις υπό τον έλεγχό τους. Την είδηση επιβεβαίωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι. Ο δήμαρχος της πόλης, Ιγκόρ Κολιχάγεφ, αποκάλυψε και τους όρους που επέβαλε ο ρωσικός στρατός ώστε να επιτρέψει να κυματίζει η σημαία της Ουκρανίας στο Δημαρχείο της πόλης. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο ίδιος ο ρωσικός στρατός ζήτησε:

Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 8μμ έως τις 6 πμ

Κυκλοφορία αυτοκινήτων μόνο στο φως της μέρας

Μόνο αυτοκίνητα με αναγκαίες προμήθειες όπως φαγητό και ιατρικό υλικό μπορούν να μπουν στην πόλη

Οι πολίτες μπορούν να περπατούν κατά μόνας ή σε δυάδες. Πρέπει να σταματούν για έλεγχο όταν τους το ζητήσουν. Δεν πρέπει να έρχονται αντιμέτωποι με τις ρωσικές δυνάμεις

The southern city of Kherson is de facto controlled by the Russian invaders since March 2.

The city mayor said that «for the Ukrainian flag to continue flying over us» he negotiated with the Russian forces several conditions, including:

1. Strict curfew from 8 p.m. to 6 a.m.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 3, 2022