Πύραυλος ή βόμβα έπληξε φορτηγό πλοίο ιδιοκτησίας του Μπαγκλαντές στο ουκρανικό λιμάνι της Όλβια στη Μαύρη Θάλασσα, σκοτώνοντας ένα από τα μέλη του πληρώματός του, δήλωσε την Πέμπτη ο ιδιοκτήτης.

«Το πλοίο δέχθηκε επίθεση και ένας μηχανικός σκοτώθηκε», δήλωσε στο Reuters ο Pijush Dutta, εκτελεστικός διευθυντής της Bangladesh Shipping Corp.

«Δεν ήταν σαφές αν επρόκειτο για βόμβα ή πύραυλο ή ποια πλευρά εξαπέλυσε την επίθεση. Τα άλλα 28 μέλη του πληρώματος είναι σώα και αβλαβή», είπε χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το υπό σημαία Μπανγκλαντές Banglar Samriddhi είχε κολλήσει στο λιμάνι της Όλβια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου και είχε χτυπηθεί από πύραυλο, δήλωσε νωρίτερα την Πέμπτη αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών του Μπανγκλαντές.

❗️⚡️Russia again attacked a foreign merchant ship

Today at 17:25, the Russian naval forces launched a missile attack on the vessel «BANGLAR SAMRIDDHU» (flag of Bangladesh), located in the port of Olvia at anchorage No. 363.

Russians are terrorists!#stoprussia #ukraine pic.twitter.com/uxqGfZ7RK1

— nws (@load_pm) March 2, 2022