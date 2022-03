Συγκινητικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στην έναρξη της έκτακτης συνόδου στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, όπου έγινε συζήτηση για την Ουκρανία και κατά την οποία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκφώνησε δραματική ομιλία.

Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εμφανίστηκαν φορώντας και κρατώντας μπλουζάκια για την υποστήριξη της Ουκρανίας, ενώ η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και ο Σαρλ Μισέλ χειροκρότησαν τον ουκρανό πρόεδρο.

Ukrainian President @ZelenskyyUa addresses @Europarl_EN.

He makes a case for Ukraine to become a part of European Union.

«We have proven our strength. The EU will be much stronger with Ukraine. Do prove that you are with us… And then

light will win over darkness…» pic.twitter.com/IIizwbl8bs

— Geeta Mohan گیتا موہن गीता मोहन (@Geeta_Mohan) March 1, 2022