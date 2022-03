Η Nord Stream 2 AG, διαχειρίστρια εταιρεία του αγωγού Nord Stream 2, ανακοίνωσε ότι αναγκάσθηκε να λύσει τα συμβόλαια με τους εργαζομένους της εξαιτίας των αμερικανικών κυρώσεων, μετά την ρωσική εισβολή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν την περασμένη εβδομάδα κυρώσεις κατά της Nord Stream 2 AG, μετά την αναγνώριση των δύο αποσχισθεισών δημοκρατιών του Ντονμπάς από την Ρωσία, προοίμιο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ακολούθησε κύμα δυτικών οικονομικών κυρώσεων.

«Έπειτα από τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις που οδήγησαν στην επιβολή κυρώσεων των ΗΠΑ κατά της Nord Stream 2 AG, η εταιρεία αναγκάσθηκε να λύσει τα συμβόλαια με τους υπαλλήλους της. Λυπούμαστε πάρα πολύ για την εξέλιξη αυτή», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Νωρίτερα σήμερα Τρίτη, πηγές του πρακτορείου Reuters έλεγαν ότι η εταιρεία, με έδρα την Ελβετία, η οποία διαχειρίζεται τον ρωσογερμανικό αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 2, ο οποίος δεν ξεκίνησε ποτέ να μεταφέρει φορτία, εξετάζει το ενδεχόμενο κήρυξης πτώχευσης, προκειμένου να καλύψει υποχρεώσεις πριν εφαρμοστούν οι κυρώσεις των ΗΠΑ, που θα μπλοκάρουν κάθε εταιρική συναλλαγή.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στην Nord Stream 2 AG την περασμένη εβδομάδα, αφότου η Ρωσία αναγνώρισε τις δύο αποσχιστικές «δημοκρατίες» της ανατολικής Ουκρανίας, λίγο πριν τη γενική εισβολή στη χώρα, που οδήγησε σε κύματα νέων κυρώσεων κατά της Μόσχας.

NEW: President Biden confirms US will sanction Nord Stream 2 parent company over Russian invasion of Ukraine

“Through his actions, President Putin has provided the world with an overwhelming incentive to move away from Russian gas and to other forms of energy,” Biden said. pic.twitter.com/k81HYKCnXC

— Jack Detsch (@JackDetsch) February 23, 2022