«Τις τελευταίες ημέρες δεν ξέρω πραγματικά πώς να σας μιλήσω γιατί δεν μπορώ να πω καλημέρα, δεν μπορώ να πω καλό απόγευμα», ανέφερε πως πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της δραματικής του ομιλίας στο Κοινοβούλιο με την οποία έβαλε τα κλάματα ακόμη και η μεταφράστρια, τόνισε πως δεν μπορεί να διαβάσει όσα έχει σημειώσει στο χαρτί, ενώ σε κάποια στιγμή μάλιστα ανέφερε πως δεν μπορεί να ακούσει καλά καθώς πέφτουν βόμβες.

«Κάθε ημέρα δεν είναι καλή, το γνωρίζετε πως για κάποιους ανθρώπους η ημέρα αυτή είναι η τελευταία τους», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι ανέφερε πως «οι άνθρωποι αυτοί υπερασπίζονται την ελευθερία τους».

«Αισθάνομαι αυτή την ενότητα, αυτή την ένωση όλων των μελών της ΕΕ. Δεν γνωρίζαμε το τίμημα που έπρεπε να πληρώσαμε. Είναι μία τραγωδία. Έχουμε περάσει δύο επαναστάσεις, έναν πόλεμο και πέντε ημέρες εισβολής ουσιαστικά.

Δεν μπορώ να διαβάσω αυτά που έχω σημειώσει στο χαρτί μπροστά μου, γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα. Πιστεύω ότι σήμερα δίνουμε τη ζωή μας για τις αξίες, για την ελευθερία μας, για την ισότητά μας. Θυσιάζουμε τους πιο δυνατούς, τους πιο γενναίους Ουκρανούς».

Ο Ουκρανός πρόεδρος επισήμανε πως «συχνά μας αρέσει να λέμε πως θα κερδίσουμε και πως θα τα καταφέρουμε. Θα ξεπεράσουμε τα πάντα και θα κερδίσουμε».

Σε μήνυμα που απηύθυνε προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, τόνισε πως «Θα ήθελα να ακούσω από εσάς πως η Ουκρανία είναι ένα άξιο μέλος της ΕΕ. Έχουμε αποδείξει την αξία μας και έχουμε αποδείξει πως είμαστε το ίδιο με εσάς. Παρακαλώ αποδείξτε μας πως είστε μαζί μας. Η ζωή πάντα θα νικά το θάνατο. Πάντα το φως θα νικά το σκοτάδι. Δόξα στην Ουκρανία».

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο μεταφραστής σε κάποια στιγμή της ομιλίας λύγισε κι έβαλε τα κλάματα.

«Nobody is going to break us, we are strong, we are Ukrainians.»

President Volodymyr Zelenskyy says 'nobody is going to intervene with our freedom and country' as he addresses the European Parliament.

March 1, 2022