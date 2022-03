Συνεχίζεται το σφυροκόπημα των μεγάλων πόλεων της Ουκρανίας με το Χάρκοβο να δέχεται επίθεση από πύραυλο στην κεντρική του πλατεία, που στόχο είχε κυβερνητικό κτίριο. Σύμφωνα με τα όσα δηλώνει ο Αντόν Χεραστσένκο σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 ακόμη τραυματίστηκαν από τα πλήγματα των ρωσικών δυνάμεων με ρουκέτες.

«Οι σωστικές έρευνες συνεχίζονται και θα υπάρξουν και άλλα θύματα και τραυματίες», αναφέρει.

«Έπεσε το πέπλο. Η Ρωσία βομβαρδίζει κέντρα πόλεων, εξαπολύει απευθείας πυραυλικά πλήγματα και πλήγματα του πυροβολικού σε κατοικημένες περιοχές και διοικητικά κέντρα», σημείωσε ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Μιχαΐλο Ποντόλιακ.

«Ο σκοπός της Ρωσίας είναι σαφής -μαζικός πανικός, απώλειες αμάχων και κατεστραμμένες υποδομές. Η Ουκρανία πολεμάει έντιμα», υπογράμμισε.

Την ίδια στιγμή η πόλη στερεύει από τρόφιμα με τους κατοίκους να ανησυχούν για το πώς θα αντέξουν ενώ υπάρχουν φόβοι για το ξέσπασμα ανθρωπιστικής κρίσης.

Η Μαρία Αβντέεβα, διευθύντρια ερευνών στο think tank European Expert Association, ζει κοντά στο γραφείο της κρατικής διοίκησης στο Χάρκοβο που χτυπήθηκε από πυρά πυροβολικού την Τρίτη.

Η ίδια δήλωσε στο BBC ότι το κτίριο βρίσκεται σε μια κεντρική πλατεία και περιβάλλεται από πανεπιστήμια, ξενοδοχεία και σπίτια.

«Πρόκειται για μια κατοικημένη περιοχή χωρίς καθόλου στρατιωτικές δομές. Τα ρωσικά στρατεύματα στόχευαν σκόπιμα πολιτικούς στόχους.

Η Μαρία είπε ότι η επίθεση ακολούθησε μια νύχτα σχετικής ηρεμίας που έδωσε στους ανθρώπους την ευκαιρία να κοιμηθούν, αφού αναγκάστηκαν να περάσουν τη Δευτέρα κρυμμένοι σε υπόγεια ή υπόγεια καταφύγια για να γλιτώσουν από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Φοβήθηκε μάλιστα ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν μπορεί να σχεδιάζει να αποκλείσει το Χάρκοβο και να αρχίσει να «χρησιμοποιεί πολίτες ως ομήρους».

«Υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι στο Χάρκοβο και βρισκόμαστε στα πρόθυρα ανθρωπιστικής κρίσης, επειδή μας λείπουν τρόφιμα, ιατρικές προμήθειες, όλα τα είδη πρώτης ανάγκης», είπε.

Τουλάχιστον 136 άμαχοι έχουν σκοτωθεί, μεταξύ των οποίων 13 παιδιά, και 400 τραυματιστεί από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε σήμερα υπηρεσία του ΟΗΕ.

«Ο πραγματικός απολογισμός είναι πιθανόν να είναι πολύ υψηλότερος», σημείωσε η εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (OHCHR) σε ενημέρωση των δημοσιογράφων, προσθέτοντας ότι 253 από τις απώλειες μεταξύ αμάχων καταγράφηκαν στις περιοχές Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανί

Στο ίδιο μήκος κύματος ο πρόεδρος Ζελένσκι σε νέο του τηλεοπτικό μήνυμα ανέφερε ότι η Ρωσία έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου και ζητά από τη διεθνή κοινότητα ακόμη αυστηρότερες κυρώσεις.

Η Ρωσία έχει χαρακτηρίσει τις ενέργειές της στην Ουκρανία «ειδική επιχείρηση», η οποία, όπως δηλώνει, δεν αποσκοπεί στην κατάληψη εδάφους, αλλά στην καταστροφή των στρατιωτικών δυνατοτήτων του νότιου γείτονά της και την σύλληψη αυτών που θεωρεί επικίνδυνους εθνικιστές.

Λίγο νωρίτερα και ο επικεφαλής της περιοχής Χάρκοβο, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας και βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, είχε δηλώσει ότι ο ρωσικός στρατός βομβαρδίζει το κέντρο της πόλης, συμπεριλαμβανομένων κατοικημένων περιοχών και του περιφερειακού διοικητικού κτιρίου.

«Οι επιθέσεις αυτού του είδους συνιστούν γενοκτονία του ουκρανικού λαού, έγκλημα πολέμου κατά του άμαχου πληθυσμού!», κατήγγειλε ο Όλεγκ Σινεγκούμποφ, διευκρινίζοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν GRAD και πυραύλους κρουζ στην Χάρκοβο.

«Οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής συνεχίζουν να χρησιμοποιούν βαριά όπλα κατά του άμαχου πληθυσμού», ανέφερε σε μήνυμά του στο Telegram.

Ο Σινεγκούμποφ κοινοποίησε επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο στο οποίο φαίνεται το κτίριο της περιφερειακής διοίκησης της Χαρκίβ να πλήττεται από πύραυλο που εκρήγνυται. Το Reuters επαλήθευσε τη γνησιότητα του βίντεο αυτού.

Missile attack on the Kharkiv regional administration, Sumska 64. Grad shelling at residential areas. Putin now in total war with Ukraine. pic.twitter.com/eXyfA4E4YI

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) March 1, 2022