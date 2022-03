Την αντίδρασή τους για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία συνεχίζουν να δείχνουν με κάθε δυνατό τρόπο χώρες της Δύσης.

Το μεσημέρι της Τρίτης, δεκάδες διπλωμάτες, (από ΗΠΑ, ΕΕ, Ηνωμένο Βασίλειο) αποχώρησαν από την αίθουσα του ΟΗΕ την ώρα της ομιλίας του ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Σημειώνεται πως ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας απευθύνθηκε στον ΟΗΕ μέσω βιντεοκλήσης, αφού, όπως καταγγέλλει η ρωσική πλευρά, δεν μπορούσε να ταξιδέψει εκεί επειδή δεκάδες χώρες έχουν ήδη κλείσει τον εναέριο χώρο τους για τα ρωσικά αεροσκάφη.

As a sign of solidarity EU Ambassadors & others decided to leave w Ukraine the room when FM Lavrov addressed @UN_HRC & Conference on Disarmament. We cannot be expected to sit by while Russia is actively spreading disinformation & falsehoods regarding its aggression against 🇺🇦 pic.twitter.com/X5Vb7CTE3c

— EU at the UN – Geneva #MultilateralismMatters (@EU_UNGeneva) March 1, 2022