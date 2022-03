Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας της Ρωσίας, καθώς η εισβολή έχει πλέον μπει στην έκτη της ημέρα.

Πέντε ρωσικά μαχητικά κι ένα ελικόπτερο καταρρίφθηκαν χθες Δευτέρα, σύμφωνα με την Ukrayinska Pravda και την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Η πληροφορία αυτή είναι αδύνατον να επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Τα αεροσκάφη φέρεται να καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών στις πόλεις Βασίλκιβ και Μπρόβαρι, στην περιοχή γύρω από το Κίεβο. Ένας πύραυλος Κρουζ κι ένα ελικόπτερο καταρρίφθηκαν κοντά στο Κίεβο, κατά τις ίδιες πηγές.

Από τη δική τους πλευρά, ουκρανικά αεροσκάφη προχώρησαν στην εκτόξευση πυραύλων αέρος-επιφανείας και στη ρίψη βομβών εναντίον ρωσικών αρμάτων μάχης και πεζικάριων κοντά στο Κίεβο και κοντά στην πόλη Ζιτομίρ. Βόμβες ερρίφθησαν, επίσης, στη βόρεια περιοχή Τσερνιγκίβ και στην νότια πόλη Μπερντιάνσκ, η οποία καταλήφθηκε από τον ρωσικό στρατό.

Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες κάνει το γύρο του διαδικτύου βίντεο από τη στιγμή κατάρριψης ρωσικού ελικοπτέρου.

#UkraineRussiaWar #Ukraine #UkraineKrieg #PutinWarCriminal #Putin Video showing the downing of a Russian military helicopter shortly before pic.twitter.com/KPsVAdcsg3

— عبد المنعم (@abdalmnm0) March 1, 2022