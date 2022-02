Δραματικές είναι οι ώρες για την Ουκρανία. Οι μάχες με τα στρατεύματα της Ρωσίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τέταρτη ημέρα, με τον άμαχο πληθυσμό να τρέχει σε καταφύγια για να προστατευτεί ή να εγκαταλείπει τη χώρα ελπίζοντας πως σύντομα θα επιστρέψει και όλα θα είναι καλύτερα.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, οι άνθρωποι που έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους από την αρχή της ρωσικής εισβολής, για να γλυτώσουν από τις μάχες έφτασαν τους 368.000.

Κατέφυγαν σε γειτονικές χώρες και ο αριθμός τους «συνεχίζει να αυξάνεται».

Αυτός ο αριθμός «βασίζεται σε στοιχεία που διατέθηκαν από τις αρχές των χωρών» υποδοχής, υπογραμμίζει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Σημειώνεται ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός προσφύγων έχει πάει στη γειτονική Πολωνία. Οι αρχές μετρούν περίπου 156.000 Ουκρανούς να έχουν φθάσει εκεί από την Πέμπτη, την έναρξη της εισβολής από τα ρωσικά στρατεύματα.

Τη χθεσινή η μέρα, οι συνοριοφύλακες ανέφεραν ότι καταμέτρησαν 77.300 ανθρώπους, οι οποίοι έφθασαν στην Πολωνία από την Ουκρανία.

Ukraine: Numbers are constantly being updated but the latest count of refugee arrivals in neighbouring countries now exceeds 200,000. We aim to have another update later today.

— UNHCR News (@RefugeesMedia) February 27, 2022