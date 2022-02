Συνεχίζονται οι σφοδρές μάχες σε Κίεβο και Χάρκοβο στην Ουκρανία, με τον ουκρανικό στρατό να αντιστέκεται στη ρωσική εισβολή.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν χάσει περίπου 4.300 στρατιώτες κατά την εισβολή τους στην Ουκρανία, ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας Χάνα Μαλιάρ, η οποία πρόσθεσε ωστόσο πως ο αριθμός αυτός είναι σε διαδικασία αποσαφήνισης.

Έγραψε ακόμη στη σελίδα της στο Facebook πως τα ρωσικά στρατεύματα έχασαν περίπου 146 άρματα μάχης, 27 αεροσκάφη και 26 ελικόπτερα.

Την ίδια ώρα τα ουκρανικά ΜΜΕ παρουσιάζουν διαρκώς Ρώσους στρατιώτες που συλλαμβάνονται από τις ουκρανικές δυνάμεις ή ρωσικά στρατιωτικά οχήματα που έχουν εγκαταλειφθεί.

New prisoners of war. There are more and more of them. pic.twitter.com/S18te9HIAg

— NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022