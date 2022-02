Ισχυρή έκρηξη έγινε νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής κοντά στο Κίεβο, στην περιοχή Ιρπέν, όπου φαίνεται ότι διεξάγονται σκληρές μάχες κατά τη διάρκεια της τέταρτης ημέρας του πολέμου στην Ουκρανία.

Θυμίζουμε ότι το ίδιο συμβαίνει και στο Χάρκοβο, ενώ η νύχτα που προηγήθηκε ήταν εφιαλτική στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με αναφορές, στο Ιρπέν αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν ρωσικές δυνάμεις μετά από συγκρούσεις με τον ουκρανικό στρατό.

In #Irpen the enemy was defeated pic.twitter.com/AGL8PxirUv

— NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022