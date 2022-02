Τα ρωσικά στρατεύματα κατέστρεψαν ένα φράγμα από σκυρόδεμα, που κατασκευάστηκε στη Χερσώνα το 2014, με στόχο να κόψουν οι Ουκρανοί το νερό στην Κριμαία, ανέφερε το Σάββατο το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο τον κυβερνήτη της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κριμαίας, Σεργκέι Ακσιόνοφ.

Όπως μεταδίδει το National Post, η Ουκρανία διέκοψε την παροχή γλυκού νερού στην Κριμαία με το φράγμα ενός καναλιού, που κάλυπτε το 85% των αναγκών της χερσονήσου, προτού η Μόσχα προσαρτήσει την Κριμαία το 2014.

Το κανάλι της σοβιετικής εποχής κατασκευάστηκε για να διοχετεύει το νερό από τον ποταμό Δνείπερο σε άνυδρες περιοχές της περιοχής Χερσώνα της Ουκρανίας και της Κριμαίας.

Σε σχετική ανάρτητη στο Twitter αναφέρεται ότι «η Ρωσία λέει ότι ανατίναξε το φράγμα που έχτισε η Ουκρανία κατά μήκος του καναλιού και φέρνει πόσιμο νερό στην Κριμαία. Οι υποδομές που σχετίζονται με την Κριμαία φαίνεται να αποτελούν μείζονα πολεμικό στόχο, δεδομένων των επιθέσεων στο Kherson κλπ».

Russia says it’s blown up the dam Ukraine built across the canal bringing drinking water to Crimea. Infrastructure related to Crimea seems to be a major war goal given attacks in Kherson etc pic.twitter.com/mw2yEBYTl6

— Alec Luhn (@ASLuhn) February 26, 2022