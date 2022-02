Η αιφνιδιαστική απόφαση του Βλαντιμίρ Πούτιν για την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε αρκετές περιοχές της χώρας, έχει προκαλέσει τρόμο στην Ουκρανία αλλά και σε όλη την Ευρώπη.

Ο Πούτιν με την κίνησή του για έναρξη πολεμικών επιχειρήσεων στα εδάφη της Ουκρανίας, φαίνεται πως έπιασε στον… ύπνο τη Δύση η οποία δεν φαίνεται να περίμενε να υλοποιείται αυτό το ακραίο σενάριο τόσο άμεσα.

Οι πολίτες πανικόβλητοι σπεύδουν να βρουν ασφαλή σημεία για να προστατευτούν, καθώς ο ρωσικός στρατός πραγματοποιεί χτυπήματα στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις.

Μπορεί τα πρώτα χτυπήματα να ήταν στοχευμένα και να αφορούσαν κυρίως στρατιωτικούς στόχους της Ουκρανίας, ωστόσο η ανησυχία είναι μεγάλη καθώς υπάρχουν φόβοι ότι θα συνεχιστούν και σε άλλους στόχους.

Στο βίντεο που ακολουθεί φαίνεται η έκρηξη που προκλήθηκε από πύραυλο που έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο Ivano Frankivsk.

📹| Video of the explosion caused by the cruise missile hitting the Ivano Frankivsk International airport. pic.twitter.com/93etrGdVPj — EHA News (@eha_news) February 24, 2022

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές με τους φιλορώσους αυτονομιστές στην Ανατολική Ουκρανία, να ανακοινώνουν ότι έχουν καταλάβει τις πόλες Σχάστια και Στανίτσια Λουχάσνκα , γεγονός που εντείνει την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση.

Σε αεροπορική βάση κοντά στην Οδησσό, μια από τις πολλές περιοχές που ακούστηκαν εκρήξεις σήμερα το πρωί, ένας άντρας καταγράφει σε βίντεο του πυκνούς καπνούς που ξεπροβάλλουν στο βάθος μετά από ρίψη βόμβας.

Damage at Kulbakino Air Base near Odessa/Crimea (video via @Caucasuswar) pic.twitter.com/F4PEdYpiJF — Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 24, 2022

Σε καταφύγια οι πολίτες

Οι πολίτες οι οποίοι αιφνιδιάστηκαν από τις δραματικές εξελίξεις και την απόφαση Πούτιν να δώσει το πράσινο φως για στρατιωτικές επιχειρήσεις, σπεύδουν σε ασφαλή σημεία για να προστατευτούν.

Ukraine 🇺🇦 Kiev War Shelter 07:26 Am pic.twitter.com/JhbgoytVd3 — MAXX OLİVER (@maxxoliverny) February 24, 2022

Δραματικά βίντεο από τις πολεμικές επιχειρήσεις

Όσο περνούν οι ώρες, έρχονται στη δημοσιότητα δραματικά βίντεο από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ρωσίας στα εδάφη της Ουκρανίας.

A cruise missile fired by the Russian army fell on Kiev #Ukraine#Russia pic.twitter.com/x0Cty5sDjX — breaking news (@breaknewsi) February 24, 2022

Russian has launched a large scale military operation against Ukraine pic.twitter.com/ltTFt7hRUm — C O U P S U R E (@COUPSURE) February 24, 2022

Οι ρωσικές δυνάμεις χτυπούν τις πρώτες ώρες των στρατιωτικών επιχειρήσεων στοχευμένους στόχους , όπως στρατιωτικές εγκαταστάσεις και αεροδρόμια.