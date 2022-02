Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν πραγματοποίησε πειστική εικόνα στο «Γουάντα Μετροπολιτάνο» απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά κατάφερε να φύγει με το 1-1 στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη φάση των «16» του Champions League. Πλέον, όλα είναι ανοιχτά για την πρόκριση στα προημιτελικά ενόψει της ρεβάνς στο «Όλντ Τράφορντ» (15/3).

Οι «ροχιμπλάνκος» ήταν ανώτεροι στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού και πήραν το προβάδισμα με γκολ του Ζοάο Φέλιξ στο ξεκίνημα, ωστόσο η ομάδα του Ραλφ Ράνγκνικ βρήκε την ισοφάριση 10 λεπτά πριν το φινάλε, με τον Ελάνγκα να φέρνει το ζευγάρι σε ισορροπία.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν πολύ δυνατά στο ματς και μόλις στο 7′ κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Ο Λόντι έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Φέλιξ με τρομερή κεφαλιά νίκησε τον Ντε Χέα για το 1-0.

Η Γιουνάιτεντ προσπάθησε να αντιδράσει αλλά δεν κατάφερε να δημιουργήσει κάποια απειλητική στιγμή στα καρέ του Όμπλακ, ενώ η Ατλέτικο έφτασε μια ανάσα από το 2-0 στο 45′, αλλά η κεφαλιά του Βρσάλικο μέσα από την περιοχή, βρήκε στον Λίντελεφ και στη συνέχεια χτύπησε στο δοκάρι.

Η Ατλέτικο δεν…. κλείδωσε τη νίκη και ο Ελάνγκα έδωσε ανάσα στη Γιουνάιτεντ

Οι παίκτες του Σιμεόνε κυριάρχησαν και στο ξεκίνημα του δεύτερου 45λέπτου, με τον ρυθμό ωστόσο να πέφτει και να μη σημειώνεται κάποια μεγάλη φάση μέχρι το 75′, όταν ο Κοντογκμπιά έκανε το σουτ, στέλνοντας την μπάλα άουτ.

Η Γιουνάιτεντ ανέβασε ρυθμούς στα τελευταία λεπτά, απείλησε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο 77′ και στο 80′ έφτασε στην ισοφάριση. Ο Μπρούνο Φερνάντες έκανε ωραία κάθετη μπαλιά στον Ελάνγκα κι αυτός με ιδανικό πλασέ έκανε το 1-1.

Ατλέτικο Μαδρίτης: Όμπλακ, Λόντι (75’Λεμάρ), Σάβιτς, Χιμένεθ, Ρεϊνίλντο, Γιορέντε, Βρσάλικο, Κοντογκμπιά, Ερέρα, Κορέα, Ζοάο Φέλιξ (75’Γκριεζμάν).

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ντε Χέα, Λίντελεφ (66’Γουάν Μπισάκα), Μαγκουάιρ, Σο (66’Τέλες), Βαράν, Φρεντ, Πογκμπά (66’Μάτιτς), Μπρούνο Φερνάντες, Σάντσο (82’Λίνγκαρντ), Ρονάλντο, Ράσφορντ (75’Ελάνγκα)

🇵🇹 João Félix is the first Portuguese player to score a Champions League goal against Manchester United since Cristiano Ronaldo in November 2018 ⚽#UCL pic.twitter.com/tKHWWJydjf

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 23, 2022