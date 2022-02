Στους 152 ανέρχονται οι νεκροί από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις στην Πετρόπολις της Βραζιλίας, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Οι διασώστες και κάτοικοι της περιοχής συνεχίσουν την έρευνα για τον εντοπισμό των αγνοουμένων μετά τα ποτάμια λάσπης που έπνιξαν αυτήν την πόλη των 300.000 κατοίκων στη νοτιοανατολική Βραζιλία. Ο πρόεδρος της χώρας Ζαΐρ Μπολσονάρο είπε ότι το σκηνικό στην πόλη θυμίζει «πεδίο μάχης».

Massive flooding & landslides in Brazil destroys town of Petropolis, killing 117 ppl. This is climate change, and it’s caused by the rich & powerful. They won’t give up their power or privilege. So the only way to change things is to get rid of the rich. pic.twitter.com/EMnKnJpkhJ

— GhostofDurruti (@RobTheRich0001) February 18, 2022